Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:43
Re: Укргазбанк
Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
Додано: Вів 13 кві, 2021 01:39
Укргазбанк
0.5/0.1
1.5/0.5 для карт, открытых до 23 февраля
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:02
Re: Укргазбанк
Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:21
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