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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:43
Проверил еще раз.
У меня не обновлялась апликуха пару недель.
Так что изменения связанные с БпнкИД и контроллем рута
меня еще не настигли.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:49
панове, какая сейчас актуальная ставка на долларовый Прозапас?
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Andey
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Додано: Вів 13 кві, 2021 01:39
Andey написав:панове, какая сейчас актуальная ставка на долларовый Прозапас?
0.5/0.1
1.5/0.5 для карт, открытых до 23 февраля
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:02
Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
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Oktawa
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Додано: Сер 14 кві, 2021 11:21
Oktawa написав:
Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
Перевод по реквизитам с мобильного приложения
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antey718
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:44
antey718 написав: Oktawa написав:
Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
Перевод по реквизитам с мобильного приложения
Спасибо, пробный платёж отправила. Я так поняла, шаблон создать здесь нельзя, можно будет только повторить платёж. И ещё вопрос: какие лимиты, большую сумму одним платежом можно отправить ?
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Oktawa
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:11
Фонда
Oktawa написав: antey718 написав: Oktawa написав:
Подскажите, как без комиссии вывести грн с прозапаса? Есть карты ПУМБ, Альфа, ТАС Б5.
Перевод по реквизитам с мобильного приложения
Спасибо, пробный платёж отправила. Я так поняла, шаблон создать здесь нельзя, можно будет только повторить платёж. И ещё вопрос: какие лимиты, большую сумму одним платежом можно отправить ?
вистачить?
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kreuz
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