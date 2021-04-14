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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:00
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
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wolt450
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:10
wolt450 написав:
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
То є вихованці гранд банкіра Шеви.
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