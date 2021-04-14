RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 697
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 697
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:00

Re: Укргазбанк

настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:10

  wolt450 написав:настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все

То є вихованці гранд банкіра Шеви.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37104
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:15

А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
Есть только один вопрос: останется ли бесплатный исходящий СЭП, или нужно забирать всё, пока дают?
Смешно, но из доступных мне оставшихся вариантов размещения со свободным доступом самый выгодный вариант получается приватбанковская скарбничка. Там 8,5. Больше нигде больше 7 не предлагают. Правда, там ограничение на пополнение 5000/мес (или вообще 5000?)
M-Audio
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 23.03.11
Подякував: 377 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1034103510361037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, IDAN, ol_zy, ramzes4, WachtAmRhein, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.