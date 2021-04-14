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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:00
Re: Укргазбанк
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:10
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:15
А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
Есть только один вопрос: останется ли бесплатный исходящий СЭП, или нужно забирать всё, пока дают?
Смешно, но из доступных мне оставшихся вариантов размещения со свободным доступом самый выгодный вариант получается приватбанковская скарбничка. Там 8,5. Больше нигде больше 7 не предлагают. Правда, там ограничение на пополнение 5000/мес (или вообще 5000?)
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