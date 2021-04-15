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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:00
Re: Укргазбанк
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:10
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:15
А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
Есть только один вопрос: останется ли бесплатный исходящий СЭП, или нужно забирать всё, пока дают?
Смешно, но из доступных мне оставшихся вариантов размещения со свободным доступом самый выгодный вариант получается приватбанковская скарбничка. Там 8,5. Больше нигде больше 7 не предлагают. Правда, там ограничение на пополнение 5000/мес (или вообще 5000?)
Додано: Чет 15 кві, 2021 22:46
У Вас якась альтернативна логіка. Тримісячні Прозапаси перетворюють на річні, а річні не чіпають, по вашому це "зрада, щоб не платити 10%"? Звідки у Вас взагалі взявся тримісячний Прозапас і чому Ви відкрили його, а не той, де ставка фіксувалася на рік на аналогічних умовах?
Скарбничка на Прозапас взагалі не схожа. Щоб з неї отримати 8,5%, її потрібно рік не розривати, інакше відсотки перетворюються на пшик. Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:00
Коллеги, а п2п на выход через приложение газмяса-насколько дорогая вещь?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:01
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:49
Прозапас+ - це той, що і був річний? Я цього не знав, думав, що щось нове вигадали.
Звісно, тримісячного в мене немає. Хоча я збирався його відкрити, менеджер у відділенні мені пояснив, що на річному так само ставка фіксується, за що йому спасибі. Я вважав, що ставка фіксується на тримісячному, а на річному в будь-який момент ії можуть змінити, інакше ніякої логіки в існуванні тримісячного не було. Хто ж знав, що логіка і не повинна там бути.
За це теж дякую, я ще не вивчав умови, просто бачив в переліку, що там 8,5 пише. А річних депо в гривні, дійсно, немає.
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