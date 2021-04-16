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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 18:00
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
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wolt450
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Додано: Чет 15 кві, 2021 18:10
wolt450 написав:
настають старі недобрі часи хитрож... банкірів. які чхали на все
То є вихованці гранд банкіра Шеви.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 19:15
А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
Есть только один вопрос: останется ли бесплатный исходящий СЭП, или нужно забирать всё, пока дают?
Смешно, но из доступных мне оставшихся вариантов размещения со свободным доступом самый выгодный вариант получается приватбанковская скарбничка. Там 8,5. Больше нигде больше 7 не предлагают. Правда, там ограничение на пополнение 5000/мес (или вообще 5000?)
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M-Audio
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Додано: Чет 15 кві, 2021 22:46
M-Audio написав:
А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
У Вас якась альтернативна логіка. Тримісячні Прозапаси перетворюють на річні, а річні не чіпають, по вашому це "зрада, щоб не платити 10%"? Звідки у Вас взагалі взявся тримісячний Прозапас і чому Ви відкрили його, а не той, де ставка фіксувалася на рік на аналогічних умовах?
M-Audio написав:
Смешно, но из доступных мне оставшихся вариантов размещения со свободным доступом самый выгодный вариант получается приватбанковская скарбничка. Там 8,5. Больше нигде больше 7 не предлагают. Правда, там ограничение на пополнение 5000/мес (или вообще 5000?)
Скарбничка на Прозапас взагалі не схожа. Щоб з неї отримати 8,5%, її потрібно рік не розривати, інакше відсотки перетворюються на пшик. Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
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klug
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:00
Коллеги, а п2п на выход через приложение газмяса-насколько дорогая вещь?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:01
klug написав:
Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
Скарбничка (карта) в Сосіс банці.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:49
klug написав: M-Audio написав:
А откуда сей документ?
Собственно, надеяться на то, что банк будет продолжать давать 10% со свободным доступом, когда у многих срочные депозиты под меньший процент - было несколько наивно.
У Вас якась альтернативна логіка. Тримісячні Прозапаси перетворюють на річні, а річні не чіпають, по вашому це "зрада, щоб не платити 10%"?
Прозапас+ - це той, що і був річний? Я цього не знав, думав, що щось нове вигадали.
Звісно, тримісячного в мене немає. Хоча я збирався його відкрити, менеджер у відділенні мені пояснив, що на річному так само ставка фіксується, за що йому спасибі. Я вважав, що ставка фіксується на тримісячному, а на річному в будь-який момент ії можуть змінити, інакше ніякої логіки в існуванні тримісячного не було. Хто ж знав, що логіка і не повинна там бути.
Скарбничка на Прозапас взагалі не схожа. Щоб з неї отримати 8,5%, її потрібно рік не розривати, інакше відсотки перетворюються на пшик. Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
За це теж дякую, я ще не вивчав умови, просто бачив в переліку, що там 8,5 пише. А річних депо в гривні, дійсно, немає.
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M-Audio
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:17
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
Скарбничка (карта) в Сосіс банці.
Тоді міг ввести в оману, нехай пан M-Audio
уточнить, яку зі Скарбничок він мав на увазі. Ні сосиси, ні ковбаси мені не доступні, тому не слідкую за їхніми продуктами і подумав про Прихват.
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klug
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:17
klug написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Така проблема знайти річний депо під 8,5% з поповненням?
Скарбничка (карта) в Сосіс банці.
Тоді міг ввести в оману, нехай пан M-Audio
уточнить, яку зі Скарбничок він мав на увазі. Ні сосиси, ні ковбаси мені не доступні, тому не слідкую за їхніми продуктами і подумав про Прихват.
Я відкритим текстом писав, що я теж про Приват.
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M-Audio
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:18
А є тут своя тянучка на дебетні карти безкомісійна? Для мене стало дивиною, що я не можу її знайти. Є варіанти?
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vitkos
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