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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:23
vitkos написав:
А є тут своя тянучка на дебетні карти безкомісійна?
Нет своей тянучки.
Газмяс такими мелочами не заморачивается
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