Нет своей тянучки.
Газмяс такими мелочами не заморачивается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:23
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:25
Есть ли еще способы вывода гривни с карты Прозапас без комиссии, кроме этих двух:
- покупка валюты на карту Прозапас и вывод валюты
- открытие депозита на месяц
А то эта гривневая Прозапас, как капкан - зайти легко, выйти сложно.
0,5% за снятие отобьются только за два месяца лежания денег на карте.
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:31
Додано: Чет 22 кві, 2021 23:28
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:51
Re: Укргазбанк
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