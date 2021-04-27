Нет своей тянучки.
Газмяс такими мелочами не заморачивается
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:23
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:25
Есть ли еще способы вывода гривни с карты Прозапас без комиссии, кроме этих двух:
- покупка валюты на карту Прозапас и вывод валюты
- открытие депозита на месяц
А то эта гривневая Прозапас, как капкан - зайти легко, выйти сложно.
0,5% за снятие отобьются только за два месяца лежания денег на карте.
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:31
Додано: Чет 22 кві, 2021 23:28
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:51
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:40
Коллеги, а заходить на пустой Прозапас сэпом правильно будет в последний банковский день месяца?
Сейчас капают %% в другом банке.
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:57
Перевіряв на власному досвіді: 1-го числа також можна, але не треба тягти до кінця дня.
Втім, на 1 травня я б НЕ розраховував. А от малою сумою понад основну перевірити варто, тоді точно знатимемо, чи зараховує Укргаз не просто у вихідні, а й ще на свята. Замість Альфи для цього найбільш годящим наразі вважаю Моню...
Додано: Сер 28 кві, 2021 13:01
Я б не радив навіть тестувати. НБУ писав зараховувати усе, що зайде на вихідних, наступним робочим днем. Краще вже завести 30-го і спати спокійно.
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