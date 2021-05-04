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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 кві, 2021 11:03
Такие ставки по грн с февраля, со вчера они ставку по евро изменили на 0.01/0.0001
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:20
Докладаю: СЕП між власними рахунками о 22:47 пройшов 1 травня день у день, а вже близько 23:02 провели аж 2 травня. Отакої...
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