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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 11:03

Укргазбанк

kreuz написав:Доречі, відучора проЗапас став 7%/4%: https://www.ukrgasbank.com/private/card ... /pro-zapas
Такие ставки по грн с февраля, со вчера они ставку по евро изменили на 0.01/0.0001
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:20

Re: Укргазбанк

Докладаю: СЕП між власними рахунками о 22:47 пройшов 1 травня день у день, а вже близько 23:02 провели аж 2 травня. Отакої...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:58

А %% по прозапасам за апрель кому-нибудь пришли?
vollena71
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