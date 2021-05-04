Такие ставки по грн с февраля, со вчера они ставку по евро изменили на 0.01/0.0001kreuz написав:Доречі, відучора проЗапас став 7%/4%:
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... /pro-zapas
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 кві, 2021 11:03
Укргазбанк
Такие ставки по грн с февраля, со вчера они ставку по евро изменили на 0.01/0.0001
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:20
Re: Укргазбанк
Докладаю: СЕП між власними рахунками о 22:47 пройшов 1 травня день у день, а вже близько 23:02 провели аж 2 травня. Отакої...
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:43
Re: Укргазбанк
vollena71, сегодня поздним вечером стоит ожидать их.
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:09
|