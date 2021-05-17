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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:55

  V2 написав:Квесторе_поверніться
В договорі - "по 05.05. включно".
І хоча нинішній глава НБУ - Укргазбанківський, але - "Борітеся - поборете!" ;)

Успіху в швидкому доступі до власних грошенят.
Тут ще може бути важливим терміни договору, що пролонгувався.
Якщо з 5.05 то безнадійно, якщо з 6.05 - це свідчить що автопролонгація відбулася лише сьогодні. Тоді слід зафіксувати годину коли це відбулося.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 06 тра, 2021 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:55

Re: Укргазбанк

Не лояльна поведінка банки.
Навіть Приват дає кілька днів, щоб вкладник прийняв рішення!!!

p.s. Копійки зароблять, лояльність втратять, паперової роботи собі додадуть!
В чому сенс?!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:59

Re: Укргазбанк

  V2 написав:В чому сенс?!

Юзати Ваші грошенята майже на халяву.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:32

  V2 написав:Не лояльна поведінка банки.
Навіть Приват дає кілька днів, щоб вкладник прийняв рішення!!!

p.s. Копійки зароблять, лояльність втратять, паперової роботи собі додадуть!
В чому сенс?!
да им глубоко плевать даже когда они не правы :).



А в этой конкретной ситуации как по мне так они правы:
"Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. "
Срок договора закончился 05.05.21.До конца дня 5.05.21 завертались?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 19:30

Не можу відправити гроші


Вітаюсь со всіма.

Платіж за реквізитами по Україні в еко-банку на мобілі.

Після вводу параметрів відправки блимає крутілка і далі не йде!
Залишаюся на екрані з введеними реквизитами :-(

Це тільки в мене?

PS

Спробував з новішого телефона відправити. Поставив там додаток, зареєструвався. Спробував повторити платіж, який раніше проходив за лишившимся шаблоном. Та все тіж граблі :-( Щось за не лади на боці серверів банку! І це в мене з 5 години о півдні. Отакої...

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:18

Re: Укргазбанк

На Прозапасі без комісії купуєтья/продається та знімаєтся валюта?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20

  sergia написав:На Прозапасі без комісії купуєтья/продається та знімаєтся валюта?

Так
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:45

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма.

Платіж за реквізитами по Україні в еко-банку на мобілі.

Після вводу параметрів відправки блимає крутілка і далі не йде!
Залишаюся на екрані з введеними реквизитами :-(

Це тільки в мене?

PS

Спробував з новішого телефона відправити. Поставив там додаток, зареєструвався. Спробував повторити платіж, який раніше проходив за лишившимся шаблоном. Та все тіж граблі :-( Щось за не лади на боці серверів банку! І це в мене з 5 години о півдні. Отакої...

ВО

Хай щастить!



тіштесь, вам ще повезло що зайшли в додаток,
мене взагалі не пускає
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:39

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма.

Платіж за реквізитами по Україні в еко-банку на мобілі.

Після вводу параметрів відправки блимає крутілка і далі не йде!
Залишаюся на екрані з введеними реквизитами :-(

Це тільки в мене?

PS

Спробував з новішого телефона відправити. Поставив там додаток, зареєструвався. Спробував повторити платіж, який раніше проходив за лишившимся шаблоном. Та все тіж граблі :-( Щось за не лади на боці серверів банку! І це в мене з 5 години о півдні. Отакої...

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь со всіма.

В понеділок, все спрацювало!

От, шоб тим програмерам щось повідсихало! :evil:

Що, проблема зробити повідомлення, що після закриття опердня у пʼятницю, та у суботу і неділю перекази по Україні не працюють, а не мовчки блимати і наражатись на "подяки" :idea:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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