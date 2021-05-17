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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 тра, 2021 15:55
V2 написав:Квесторе_поверніться
В договорі - "по 05.05. включно".
І хоча нинішній глава НБУ - Укргазбанківський, але - "Борітеся - поборете!"
Успіху в швидкому доступі до власних грошенят.
Тут ще може бути важливим терміни договору, що пролонгувався.
Якщо з 5.05 то безнадійно, якщо з 6.05 - це свідчить що автопролонгація відбулася лише сьогодні. Тоді слід зафіксувати годину коли це відбулося.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 15:55
Не лояльна поведінка банки.
Навіть Приват дає кілька днів, щоб вкладник прийняв рішення!!!
p.s. Копійки зароблять, лояльність втратять, паперової роботи собі додадуть!
В чому сенс?!
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V2
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Додано: Чет 06 тра, 2021 15:59
V2 написав:
В чому сенс?!
Юзати Ваші грошенята майже на халяву.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 06 тра, 2021 16:32
V2 написав:
Не лояльна поведінка банки.
Навіть Приват дає кілька днів, щоб вкладник прийняв рішення!!!
p.s. Копійки зароблять, лояльність втратять, паперової роботи собі додадуть!
В чому сенс?!
да им глубоко плевать даже когда они не правы
.
А в этой конкретной ситуации как по мне так они правы:
"Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. "
Срок договора закончился 05.05.21.До конца дня 5.05.21 завертались?
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 19:30
Вітаюсь со всіма.
Платіж за реквізитами по Україні в еко-банку на мобілі.
Після вводу параметрів відправки блимає крутілка і далі не йде!
Залишаюся на екрані з введеними реквизитами
Це тільки в мене?
PS
Спробував з новішого телефона відправити. Поставив там додаток, зареєструвався. Спробував повторити платіж, який раніше проходив за лишившимся шаблоном. Та все тіж граблі Щось за не лади на боці серверів банку! І це в мене з 5 години о півдні. Отакої...
ВО
Хай щастить!
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s0v7a
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:18
На Прозапасі без комісії купуєтья/продається та знімаєтся валюта?
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sergia
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20
sergia написав:
На Прозапасі без комісії купуєтья/продається та знімаєтся валюта?
Так
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Додано: Суб 15 тра, 2021 15:45
s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма.
Платіж за реквізитами по Україні в еко-банку на мобілі.
Після вводу параметрів відправки блимає крутілка і далі не йде!
Залишаюся на екрані з введеними реквизитами
Це тільки в мене?
PS
Спробував з новішого телефона відправити. Поставив там додаток, зареєструвався. Спробував повторити платіж, який раніше проходив за лишившимся шаблоном. Та все тіж граблі Щось за не лади на боці серверів банку! І це в мене з 5 години о півдні. Отакої...
ВО
Хай щастить!
тіштесь, вам ще повезло що зайшли в додаток,
мене взагалі не пускає
ізвергі
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greenozon
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