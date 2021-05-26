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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 09:24

sergia, выйдите и зайдите заново в приложение.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 11:46

  ramzes4 написав:sergia, выйдите и зайдите заново в приложение.

сработал. Теперь имею две долларовые). Одну как-то можно закрыть или только через поддержку?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 11:52

  sergia написав:Теперь имею две долларовые). Одну как-то можно закрыть или только через поддержку?

Закрыть - только в отделении
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 08:15

Re: Укргазбанк

В мобильном приложении версии 2.47 завезли возможность стать их клиентом через BankID НБУ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 08:36

  MASolomko написав:В мобильном приложении версии 2.47 завезли возможность стать их клиентом через BankID НБУ.

А шо за карту предлагают открыть?
Кредитку мне не открыли :(
А дебетку не предлагали
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 09:26

Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 09:59

  Andey написав:Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?

В первый рабочий день месяца. Время не особо важно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:09

  Andey написав:Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?

Так проценты же начисляют в первый рабочий день месяца часов в 8-9 вечера, а то и позже. Проценты в принципе не важно когда снимать, на основную сумму всё равно будет повышенный процент.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:35

Re: Укргазбанк

друзья, а можно платить с дол. прозапаса на ebay? есть какие-то подводные камни? или есть варианты лучше?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:32

Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Andey
 
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  #<1 ... 1040104110421043>
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