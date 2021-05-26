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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 тра, 2021 09:24
sergia, выйдите и зайдите заново в приложение.
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ramzes4
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Додано: Чет 20 тра, 2021 11:46
ramzes4 написав:sergia
, выйдите и зайдите заново в приложение.
сработал. Теперь имею две долларовые). Одну как-то можно закрыть или только через поддержку?
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sergia
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Додано: Чет 20 тра, 2021 11:52
sergia написав:
Теперь имею две долларовые). Одну как-то можно закрыть или только через поддержку?
Закрыть - только в отделении
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mustbe
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Додано: Суб 22 тра, 2021 08:15
В мобильном приложении версии 2.47 завезли возможность стать их клиентом через BankID НБУ.
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MASolomko
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Додано: Суб 22 тра, 2021 08:36
MASolomko написав:
В мобильном приложении версии 2.47 завезли возможность стать их клиентом через BankID НБУ.
А шо за карту предлагают открыть?
Кредитку мне не открыли
А дебетку не предлагали
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Amethyst
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Додано: Суб 22 тра, 2021 09:26
Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?
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Andey
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Додано: Суб 22 тра, 2021 09:59
Andey написав:
Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?
В первый рабочий день месяца. Время не особо важно
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Flamingo
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Додано: Суб 22 тра, 2021 10:09
Andey написав:
Панове, в какой день месяца лучше снимать проценты с Прозапаса, чтобы на основную сумму был повышенный процент?
я так понимаю 1 числа каждого месяца до 12:00? или я не прав?
Так проценты же начисляют в первый рабочий день месяца часов в 8-9 вечера, а то и позже. Проценты в принципе не важно когда снимать, на основную сумму всё равно будет повышенный процент.
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ingtrans
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Додано: Пон 24 тра, 2021 11:35
друзья, а можно платить с дол. прозапаса на ebay? есть какие-то подводные камни? или есть варианты лучше?
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:32
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
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Andey
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