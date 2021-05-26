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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:50

  Andey написав:Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)

Под высокий процент это под какой например?Сейчас валюта у всех меньше одного процента если со свободным снятием.(Тот же прозапас 0,5 в лучшем случае.)
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:24

  Andey написав:Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
в ячейку. "Свободное снятие" оно такое, если все побегут снимать будут выдавать по 100$ в день, пару месяцев хватит чтобы 2 фонда забрать. Имхо даже ставка 5% не стоит того чтобы нести валюту в банк. Трепать себе нервы за 5 копеек.
vitaliian
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  #<1 ... 1040104110421043
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