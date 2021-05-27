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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:50
Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Под высокий процент это под какой например?Сейчас валюта у всех меньше одного процента если со свободным снятием.(Тот же прозапас 0,5 в лучшем случае.)
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:24
Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
в ячейку. "Свободное снятие" оно такое, если все побегут снимать будут выдавать по 100$ в день, пару месяцев хватит чтобы 2 фонда забрать. Имхо даже ставка 5% не стоит того чтобы нести валюту в банк. Трепать себе нервы за 5 копеек.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:42
Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Форвард, вєстімо
найвищий % на залишок по баксу
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greenozon
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Додано: Чет 27 тра, 2021 23:14
greenozon написав: Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Форвард, вєстімо
найвищий % на залишок по баксу
ага, особенно валюту в их бардак несите.
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