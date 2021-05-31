|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 11:29
Investor_K написав: lloydbanksua написав: Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Есть ещё Конкорд с 1.5 %, но больше фонда не рисковал бы.
1,5% разве ваще стоит риска?
вООбще,если нал жмет карман,то варианты есть,но свободное снятие это прибыльность ,которая приближается к нулю.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:43
klug написав:
Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню
?
Передовий банк сказав або перекидувати через гривню, або йти до відділення. Віддалено так операції не проводять ніяк facepalm.jpg
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|