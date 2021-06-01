|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 11:29
Investor_K написав: lloydbanksua написав: Andey написав:
Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)
Есть ещё Конкорд с 1.5 %, но больше фонда не рисковал бы.
1,5% разве ваще стоит риска?
вООбще,если нал жмет карман,то варианты есть,но свободное снятие это прибыльность ,которая приближается к нулю.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:43
klug написав:
Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню
?
Передовий банк сказав або перекидувати через гривню, або йти до відділення. Віддалено так операції не проводять ніяк facepalm.jpg
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5778
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:04
Якщо сьогодні докинути 50к на ПроЗапас, на якому було 20к, то відсотки за червень нарахують на 20 чи 70?
Думаю що на 20 але все ж...?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 789
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:08
KVV, докидывать надо было вчера и так, чтобы провелась по счёту вчера.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3309
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:08
KVV написав:
Якщо сьогодні докинути 50к на ПроЗапас, на якому було 20к, то відсотки за червень нарахують на 20 чи 70?
Думаю що на 20 але все ж...?
насчитают на все - но повышенные на 20, а пониженные еще на 50
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1672 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:15
MASolomko написав:
KVV, докидывать надо было вчера и так, чтобы провелась по счёту вчера.
Та знаю...
Вчора не давало штовхати на Моню(пропонувало звертатись у СБ то не став накаляти), а банкомату ПУМБа не було поруч(
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 789
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:55
Flamingo написав:
насчитают на все - но повышенные на 20, а пониженные еще на 50
Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%?
upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 789
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:30
KVV написав:
Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.
Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 713
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, IDAN
, omb
, ramaz
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|