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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1041104210431044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:29

  Investor_K написав:
  lloydbanksua написав:
  Andey написав:Панове, подскажите куда можно пристроить доллар на пару фондов на депо со свободным снятием под высокий процент? (прозапас уже есть)

Есть ещё Конкорд с 1.5 %, но больше фонда не рисковал бы.

1,5% разве ваще стоит риска?
вООбще,если нал жмет карман,то варианты есть,но свободное снятие это прибыльность ,которая приближается к нулю.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:43

  klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню :) ?

Передовий банк сказав або перекидувати через гривню, або йти до відділення. Віддалено так операції не проводять ніяк facepalm.jpg
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:04

Якщо сьогодні докинути 50к на ПроЗапас, на якому було 20к, то відсотки за червень нарахують на 20 чи 70?
Думаю що на 20 але все ж...?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:08

Re: Укргазбанк

KVV, докидывать надо было вчера и так, чтобы провелась по счёту вчера.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:08

  KVV написав:Якщо сьогодні докинути 50к на ПроЗапас, на якому було 20к, то відсотки за червень нарахують на 20 чи 70?
Думаю що на 20 але все ж...?

насчитают на все - но повышенные на 20, а пониженные еще на 50
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:15

  MASolomko написав:KVV, докидывать надо было вчера и так, чтобы провелась по счёту вчера.

Та знаю...

Вчора не давало штовхати на Моню(пропонувало звертатись у СБ то не став накаляти), а банкомату ПУМБа не було поруч(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:55

  Flamingo написав:насчитают на все - но повышенные на 20, а пониженные еще на 50

Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%?

upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:30

  KVV написав: Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.

Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.
lloydbanksua
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  #<1 ... 1041104210431044
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