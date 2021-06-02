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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13
J написав: lloydbanksua написав: KVV написав:
Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.
Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.
пионерам пенсионку дают?
Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
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