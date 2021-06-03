J написав:
пионерам пенсионку дают?
Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13
Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34
J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11
Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
|