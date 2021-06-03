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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13
J написав: lloydbanksua написав: KVV написав:
Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.
Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.
пионерам пенсионку дают?
Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
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Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34
J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11
klug написав:
Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню
?
Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:45
Julio написав: klug написав:
Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню
?
Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть.
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