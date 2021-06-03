Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1042104310441045 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 698 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 698 Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13 J написав: lloydbanksua написав: KVV написав: Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%. Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.

Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%. Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.

пионерам пенсионку дают? пионерам пенсионку дают?

Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10% Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10% Flamingo 1

Повідомлень: 6366 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34 J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был. lloydbanksua

Повідомлень: 717 З нами з: 22.04.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11 klug написав: Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ? Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Julio

Повідомлень: 244 З нами з: 12.10.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 27 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:45 Julio написав: klug написав: Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ? Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.

Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть. Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть. klug Повідомлень: 5788 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 757 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1042104310441045 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням la9,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: jay2004 MASolomko і 9 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор