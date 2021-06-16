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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13

  J написав:
  lloydbanksua написав:
  KVV написав: Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.

Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.

пионерам пенсионку дают?

Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34

J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11

  klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню :) ?

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:45

  Julio написав:
  klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню :) ?

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.

Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:01

  oksana--61 написав:
  Hemi написав:Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось.
П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты


В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+".
Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули. :D

Ссылка на тарифы: https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... s/tariffs/

Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. У кого финсимка в кнопочной нокии и нет аппликухи - ахтунг, списывают 50 грн ежемесячно, причем смс о начислении процентов приходят, а о списании нет, втихую несколько месяцев списывали :evil: Прошу в личку подсказать, как их отсвинорылить в ответ
pharus
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