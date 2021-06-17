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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1042104310441045 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 698 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 185 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 698 Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13 J написав: lloydbanksua написав: KVV написав: Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%. Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.

Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%. Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.

пионерам пенсионку дают? пионерам пенсионку дают?

Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10% Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10% Flamingo 1

Повідомлень: 6438 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34 J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был. lloydbanksua

Повідомлень: 735 З нами з: 22.04.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11 klug написав: Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ? Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Julio

Повідомлень: 247 З нами з: 12.10.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:45 Julio написав: klug написав: Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ? Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення. Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.

Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть. Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть. klug Повідомлень: 5810 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 19:01 oksana--61 написав: Hemi написав: Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось.

П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось.П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты



В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+".

Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.



Ссылка на тарифы: https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... s/tariffs/ В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку.Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.Ссылка на тарифы:

Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. У кого финсимка в кнопочной нокии и нет аппликухи - ахтунг, списывают 50 грн ежемесячно, причем смс о начислении процентов приходят, а о списании нет, втихую "экологично" несколько месяцев списывали Прошу в личку подсказать, как их отсвинорылить в ответ Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. У кого финсимка в кнопочной нокии и нет аппликухи - ахтунг, списывают 50 грн, причем смс о начислении процентов приходят, а о списании нет, втихую "экологично" несколько месяцев списывалиПрошу в личку подсказать, как их отсвинорылить в ответ pharus

Повідомлень: 1069 З нами з: 05.12.08 Подякував: 2826 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 22:34 pharus написав: Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.

Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:

Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..."

EKO+: 2,99%

Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.

И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать? Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать? M-Audio Повідомлень: 2258 З нами з: 23.03.11 Подякував: 398 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 23:23 M-Audio написав: pharus написав: Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.

Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:

Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..."

EKO+: 2,99%

Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.

И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать? Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?

СЭП бесплатный как и был, пункт 2.5.2.г. тарифов для прозапаса

http://www.ukrgasbank.com/private/ca СЭП бесплатный как и был, пункт 2.5.2.г. тарифов для прозапаса velvet Повідомлень: 3887 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 582 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1042104310441045 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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