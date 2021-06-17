klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ?
Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню ?
Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть.
Hemi написав:Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось. П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты
В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+". Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.
Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. У кого финсимка в кнопочной нокии и нет аппликухи - ахтунг, списывают 50 грн ежемесячно, причем смс о начислении процентов приходят, а о списании нет, втихую "экологично" несколько месяцев списывали Прошу в личку подсказать, как их отсвинорылить в ответ
pharus написав:Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.
Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:
Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..." EKO+: 2,99%
Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то. И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?
pharus написав:Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.
Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:
Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..." EKO+: 2,99%
Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то. И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?