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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13

  J написав:
  lloydbanksua написав:
  KVV написав: Мій ПроЗапас від 25.02. - відповідно ставки там 7%/4%? upd судячи з нарахованих % за травень то 20ка пролежала пару днів під 4%...краще вже на КоКо помариную 70к під 8,5%.

Зачем под 8.5%, если можно оформить пенсионку и мариновать под 10%.

пионерам пенсионку дают?

Ну не совсем пионЭрам, но комсомольцам дают. В но только в одном банке. Там где платят по ней 10%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:34

J оформляют без проблем, то с получением второй дебетки целый квест был.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:11

  klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню :) ?

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:45

  Julio написав:
  klug написав:Чи є спосіб перекинути кошти між власними валютними прозапасами без візиту до відділення та конвертації через гривню :) ?

Коли у мене закінчився $ депозит і я зателефонував спитати, як перевести долари з карти на віртуальний прозапас, мені порекомендували відкрити з цієї карти новий депозит на 7 днів, вказавши прозапас як рахунок для перерахування коштів депозиту по його закінченні. Все це можна було зробити у телефонному режимі, з тим же оператором, якому я дозвонився. У підсумку я так і зробив, все пройшло гладко і без відвідування відділення.

Дякую. Чудобанка не перестає дивувати. Депозит вони у телефонному режимі відкрити можуть, а перекинути з рахунку на рахунок - ні (facepalm). Це при тому, що між гривневими рахунками у чудозастосунку перекинути таки можна. У чому проблема з валютою вони пояснити не можуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:01

  oksana--61 написав:
  Hemi написав:Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось.
П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты


В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+".
Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули. :D

Ссылка на тарифы: https://www.ukrgasbank.com/ru/private/c ... s/tariffs/

Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой. У кого финсимка в кнопочной нокии и нет аппликухи - ахтунг, списывают 50 грн ежемесячно, причем смс о начислении процентов приходят, а о списании нет, втихую "экологично" несколько месяцев списывали :evil: Прошу в личку подсказать, как их отсвинорылить в ответ
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:34

  pharus написав:Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.

Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:
Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..."
EKO+: 2,99%

Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.
И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:23

  M-Audio написав:
  pharus написав:Прошло полгода и уже "покращили" - теперь п.9 исчез из исключений в тарифе Прозапас годовой.

Решил посмотреть, что там покращили, открыл текущие тарифы на прозапас+ годовой, и обнаружил следующий ахтунг:
Переказ власних/кредитних коштів...: "інших коштів, ... ( в т.ч. при переказі за довільними реквізитами за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку), на рахунок відкритий в АБ ""УКРГАЗБАНК"" або іншому банку України..."
EKO+: 2,99%

Это что, СЭП из приложения теперь не просто платный, а какой-то просто грабительски платный? Даже если этот тариф не применяется для карт, открытый до его введения, всё равно процент слишком неразумный какой-то.
И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?

СЭП бесплатный как и был, пункт 2.5.2.г. тарифов для прозапаса
http://www.ukrgasbank.com/private/ca
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 02:00

  M-Audio написав:И почему все тарифы, включая архив, называются теперь "Прозапас+". Вроде бы, когда я открывал, никаких плюсов в названии там не было. Где мои актуальные тарифы вообще искать?

Було оголошення (здається у лютому), що тепер усі Прозапаси з плюсом і старі теж були конвертовані в плюсовані.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:37

Re: Укргазбанк

  klug написав:Було оголошення (здається у лютому), що тепер усі Прозапаси з плюсом і старі теж були конвертовані в плюсовані.

Не совсем в феврале. Решение о переводе всех прозапасов "просто" в "плюсы" было принято в марте (об этом упоминается в этих двух документах https://ukrgasbank.com/upload/file/prop2_170521.pdf.pdf и https://ukrgasbank.com/upload/file/prop1_170521.pdf.pdf ). Об этом на форуме впервые написали 15 апреля - viewtopic.php?p=5211409#p5211409 .
Перевод на "плюсы" должен был произойти 17 мая 2021.
Но по сути, если я правильно понял суть этих телодвижений - теперь все "прозапасы" стали с "плюсом" - но есть теперь "плюсы" годовые (те что раньше были без плюса) и трехмесячные (те что просто были с плюсом но новые договора теперь просто не открываются с 23.02.2021, а старые продолжают действовать)
28 апреля 2021 менялась %-ная ставка - сообщение об этом как бы вот https://www.ukrgasbank.com/upload/file/15_prozap.pdf - в этом тексте пишется что по годовым договорам, заключенным до 28 апреля 2021 ставка меняется только по истечении 365 дневного срока с даты подписания договора. Ну то есть главное что ставка по старым договорам не поменялась (в обсуждении на ветке в апреле было опасение, что с добавлением "плюса" поменяется ставка на текущую - тем не менее в мае по старым картам выплатили все по действующим ставкам - что есть весьма хорошо).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:05

  Flamingo написав:Решение о переводе всех прозапасов "просто" в "плюсы" было принято в марте (об этом упоминается в этих двух документах https://ukrgasbank.com/upload/file/prop2_170521.pdf.pdf и https://ukrgasbank.com/upload/file/prop1_170521.pdf.pdf ).

Я об этом слышал. Но ведь, ёлы-палы, я-то подписывал договор не "плюс". Он у меня где-то и лежит. А по электронным источникам выходит, что такого договора никогда не существовало, в архиве нет, уточнить информацию негде. А если банк и впрямь решит заявить, что такого договора никогда не было, думаю, у меня будут серьёзные проблемы с тем, чтобы доказать, что он всё-таки был.
M-Audio
 
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