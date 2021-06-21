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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:28
M-Audio написав:
Он у меня где-то и лежит.
А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
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