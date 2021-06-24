klug написав:
А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.
п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?