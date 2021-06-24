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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:28

  M-Audio написав:Он у меня где-то и лежит.

А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:59

  klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку. :roll:

п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?

п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. :shock: А то я и без них не вижу. :|
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30

ребята а СЭП через приложение до какого времени выпускают?
на выходных у Газа СЭП работает?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:41

  Striker написав:
  klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку. :roll:

п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?

п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. :shock: А то я и без них не вижу. :|

То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.
Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил
Sergion
 
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  #<1 ... 1043104410451046
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