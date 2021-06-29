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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1043104410451046 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 698 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 185 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 698 Додано: Вів 22 чер, 2021 18:28 M-Audio написав: Он у меня где-то и лежит. Он у меня где-то и лежит.

А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку. А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку. klug Повідомлень: 5844 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 759 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:59 klug написав: А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку. А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.



п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?



п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. А то я и без них не вижу. Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно.А то я и без них не вижу. Striker

Повідомлень: 2040 З нами з: 15.02.20 Подякував: 1148 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 15 8 11 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30 ребята а СЭП через приложение до какого времени выпускают?

на выходных у Газа СЭП работает? uaprofi

Повідомлень: 4811 З нами з: 21.04.11 Подякував: 686 раз. Подякували: 458 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:41 Striker написав: klug написав: А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку. А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.



п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?



п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. А то я и без них не вижу. Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно.А то я и без них не вижу.

То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.

Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил Sergion Повідомлень: 510 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17 Sergion написав: То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.

Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил

Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.



Позвонил на ГЛ, назвал кучу своих данных, а чтобы они смогли посмотреть сумму остатка на счету нужно назвать кодовое слово, которого у меня почему-то нет.

По словам куры, если деньги были на СЧЕТУ, то отправка должна быть в течении 30 минут. Каким образом деньги оказались не на счету - для меня загадка.

В общем, всё понятно с этим банком.



Проверил выписку - деньги на счету. Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.Позвонил на ГЛ, назвал кучу своих данных, а чтобы они смогли посмотреть сумму остатка на счету нужно назвать кодовое слово, которого у меня почему-то нет.По словам куры, если деньги были на СЧЕТУ, то отправка должна быть в течении 30 минут. Каким образом деньги оказались не на счету - для меня загадка.В общем, всё понятно с этим банком.Проверил выписку - деньги на счету. Striker

Повідомлень: 2040 З нами з: 15.02.20 Подякував: 1148 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 15 8 11 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 чер, 2021 22:46 Striker написав: Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена. Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.

Наверное, в этом и проблема, что пытались отправить деньги сразу после валютообмена, а операция обмена еще не была проведена по счету, по факту денег на счету еще не было и банк СЭП забраковал. Сталкивался с таким в другом банке, рекомендовали после валютообмена подождать проводки некоторое время или узнавать на гарячке проводку по счету. Наверное, в этом и проблема, что пытались отправить деньги сразу после валютообмена, а операция обмена еще не была проведена по счету, по факту денег на счету еще не было и банк СЭП забраковал. Сталкивался с таким в другом банке, рекомендовали после валютообмена подождать проводки некоторое время или узнавать на гарячке проводку по счету. Sanio Повідомлень: 979 З нами з: 03.09.14 Подякував: 26 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1043104410451046 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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