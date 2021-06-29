А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:28
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:59
Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.
п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?
п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. А то я и без них не вижу.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30
ребята а СЭП через приложение до какого времени выпускают?
на выходных у Газа СЭП работает?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:41
То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.
Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17
Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.
Позвонил на ГЛ, назвал кучу своих данных, а чтобы они смогли посмотреть сумму остатка на счету нужно назвать кодовое слово, которого у меня почему-то нет.
По словам куры, если деньги были на СЧЕТУ, то отправка должна быть в течении 30 минут. Каким образом деньги оказались не на счету - для меня загадка.
В общем, всё понятно с этим банком.
Проверил выписку - деньги на счету.
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:46
Наверное, в этом и проблема, что пытались отправить деньги сразу после валютообмена, а операция обмена еще не была проведена по счету, по факту денег на счету еще не было и банк СЭП забраковал. Сталкивался с таким в другом банке, рекомендовали после валютообмена подождать проводки некоторое время или узнавать на гарячке проводку по счету.
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