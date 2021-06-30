RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:28

  M-Audio написав:Он у меня где-то и лежит.

А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
klug
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 18.08.14
Подякував: 256 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:59

  klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку. :roll:

п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?

п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. :shock: А то я и без них не вижу. :|
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
15
8
11
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:30

ребята а СЭП через приложение до какого времени выпускают?
на выходных у Газа СЭП работает?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4811
З нами з: 21.04.11
Подякував: 686 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:41

  Striker написав:
  klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.

Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку. :roll:

п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?

п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. :shock: А то я и без них не вижу. :|

То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.
Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил
Sergion
 
Повідомлень: 512
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17

  Sergion написав:То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус.
Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил

Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.

Позвонил на ГЛ, назвал кучу своих данных, а чтобы они смогли посмотреть сумму остатка на счету нужно назвать кодовое слово, которого у меня почему-то нет. :lol:
По словам куры, если деньги были на СЧЕТУ, то отправка должна быть в течении 30 минут. Каким образом деньги оказались не на счету - для меня загадка.
В общем, всё понятно с этим банком.

Проверил выписку - деньги на счету.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
15
8
11
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:46

  Striker написав:Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.

Наверное, в этом и проблема, что пытались отправить деньги сразу после валютообмена, а операция обмена еще не была проведена по счету, по факту денег на счету еще не было и банк СЭП забраковал. Сталкивался с таким в другом банке, рекомендовали после валютообмена подождать проводки некоторое время или узнавать на гарячке проводку по счету.
Sanio
 
Повідомлень: 980
З нами з: 03.09.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:04

  Flamingo написав:
  klug написав:Було оголошення (здається у лютому), що тепер усі Прозапаси з плюсом і старі теж були конвертовані в плюсовані.

Не совсем в феврале. Решение о переводе всех прозапасов "просто" в "плюсы" было принято в марте (об этом упоминается в этих двух документах https://ukrgasbank.com/upload/file/prop2_170521.pdf.pdf и https://ukrgasbank.com/upload/file/prop1_170521.pdf.pdf ). Об этом на форуме впервые написали 15 апреля - viewtopic.php?p=5211409#p5211409 .
Перевод на "плюсы" должен был произойти 17 мая 2021.
Но по сути, если я правильно понял суть этих телодвижений - теперь все "прозапасы" стали с "плюсом" - но есть теперь "плюсы" годовые (те что раньше были без плюса) и трехмесячные (те что просто были с плюсом но новые договора теперь просто не открываются с 23.02.2021, а старые продолжают действовать)
28 апреля 2021 менялась %-ная ставка - сообщение об этом как бы вот https://www.ukrgasbank.com/upload/file/15_prozap.pdf - в этом тексте пишется что по годовым договорам, заключенным до 28 апреля 2021 ставка меняется только по истечении 365 дневного срока с даты подписания договора. Ну то есть главное что ставка по старым договорам не поменялась (в обсуждении на ветке в апреле было опасение, что с добавлением "плюса" поменяется ставка на текущую - тем не менее в мае по старым картам выплатили все по действующим ставкам - что есть весьма хорошо).

сегодня в отделении трое (с половиной) куриц на умняке упёрлись, что по ПроЗапасам(годовым) ставки с апреля поменялись ДЛЯ ВСЕХ клиентов!! ,
даже если, например, те договора были заключены в декабре2020
flysoulfly
 
Повідомлень: 244
З нами з: 13.01.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:13

Ну перепроверим еще раз уже завтра. Но за май 2021 выплата процентов была согласно условий на момент открытия карт
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6486
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Vatsyk і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19115)
30.06.2021 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.