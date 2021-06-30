klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.
п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?
п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. А то я и без них не вижу.
klug написав:А ви пошукайте. Мені дали підписати заяву на приєднання і на руки видали лише картку.
Мне тоже когда-то пытались впарить без договора, типа сейчас уже договоры не дают, но я настаивал, чтобы мне их выдали на все 3 мои только что оформленные карты. В итоге, распечатали все договора, везде подписи и печати банка, ещё и ЭКО-конверт для договоров в нагрузку.
п.с. каличный банк почему-то не выпускает СЭПы, собираюсь звонить чуть позже теребить горячку. У кого-то ещё есть проблемы с выходом из этой шараги?
п.п.с. пообщался в чатике, говорят, что платёж в обработке, внезапно. А то я и без них не вижу.
То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус. Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил
Sergion написав:То что статус платеж в обработке не значит что он не ушел. Почти всегда платеж уже приходит в другой банк и только через час или больше меняется статус. Обычно в пути до 2 часов если отправлено до 15.00. Позже не тестил
Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.
Позвонил на ГЛ, назвал кучу своих данных, а чтобы они смогли посмотреть сумму остатка на счету нужно назвать кодовое слово, которого у меня почему-то нет. По словам куры, если деньги были на СЧЕТУ, то отправка должна быть в течении 30 минут. Каким образом деньги оказались не на счету - для меня загадка. В общем, всё понятно с этим банком.
Striker написав:Не ушел, деньги на Про-Запасе так и висят. Отправил ещё около 10-ти утра. На другой банк ничего не пришло, всегда приходило уже после "обработки". Тут явно что-то не то. СЭП отправил сразу после валютообмена.
Наверное, в этом и проблема, что пытались отправить деньги сразу после валютообмена, а операция обмена еще не была проведена по счету, по факту денег на счету еще не было и банк СЭП забраковал. Сталкивался с таким в другом банке, рекомендовали после валютообмена подождать проводки некоторое время или узнавать на гарячке проводку по счету.
klug написав:Було оголошення (здається у лютому), що тепер усі Прозапаси з плюсом і старі теж були конвертовані в плюсовані.
Не совсем в феврале. Решение о переводе всех прозапасов "просто" в "плюсы" было принято в марте (об этом упоминается в этих двух документах https://ukrgasbank.com/upload/file/prop2_170521.pdf.pdf и https://ukrgasbank.com/upload/file/prop1_170521.pdf.pdf ). Об этом на форуме впервые написали 15 апреля - viewtopic.php?p=5211409#p5211409 . Перевод на "плюсы" должен был произойти 17 мая 2021. Но по сути, если я правильно понял суть этих телодвижений - теперь все "прозапасы" стали с "плюсом" - но есть теперь "плюсы" годовые (те что раньше были без плюса) и трехмесячные (те что просто были с плюсом но новые договора теперь просто не открываются с 23.02.2021, а старые продолжают действовать) 28 апреля 2021 менялась %-ная ставка - сообщение об этом как бы вот https://www.ukrgasbank.com/upload/file/15_prozap.pdf - в этом тексте пишется что по годовым договорам, заключенным до 28 апреля 2021 ставка меняется только по истечении 365 дневного срока с даты подписания договора. Ну то есть главное что ставка по старым договорам не поменялась (в обсуждении на ветке в апреле было опасение, что с добавлением "плюса" поменяется ставка на текущую - тем не менее в мае по старым картам выплатили все по действующим ставкам - что есть весьма хорошо).
сегодня в отделении трое (с половиной) куриц на умняке упёрлись, что по ПроЗапасам(годовым) ставки с апреля поменялись ДЛЯ ВСЕХ клиентов!! , даже если, например, те договора были заключены в декабре2020