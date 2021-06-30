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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1044104510461047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:40

  Striker написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?

Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:45

  flysoulfly написав:
  Striker написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?

Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников

Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:11

  velvet написав:
  flysoulfly написав:
  Striker написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?
Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников

Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.

вот и не пополнил,
т.к. угрожали, что "деньги попадут на счет 1 июля до 12:00 и процент за июль уже будет считаться как 4%(!) "
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:42

  flysoulfly написав:это точно?

Точно. Пополняйте сегодня СЭПом с другого банка.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:22

  Striker написав:
  flysoulfly написав:это точно?

Точно. Пополняйте сегодня СЭПом с другого банка.
могу до 15:00 в укргазотделении проводкой через их операциониста,
- те же яйца, правильно?
flysoulfly
 
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