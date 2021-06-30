RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:40

  Striker написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?

Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников
flysoulfly
 
Повідомлень: 248
З нами з: 13.01.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:45

  flysoulfly написав:
  Striker написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?

Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников

Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.
velvet
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:11

  velvet написав:
  flysoulfly написав:
  Striker написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?
Правильно.
Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно? :oops:

лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался,
А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить.
Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . :evil:
"Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников

Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.

вот и не пополнил,
т.к. угрожали, что "деньги попадут на счет 1 июля до 12:00 и процент за июль уже будет считаться как 4%(!) "
flysoulfly
 
Повідомлень: 248
З нами з: 13.01.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:42

  flysoulfly написав:это точно?

Точно. Пополняйте сегодня СЭПом с другого банка.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
15
8
11
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:22

  Striker написав:
  flysoulfly написав:это точно?

Точно. Пополняйте сегодня СЭПом с другого банка.
могу до 15:00 в укргазотделении проводкой через их операциониста,
- те же яйца, правильно? будет 10% (оформлял зимой) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 248
З нами з: 13.01.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:21

Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?
klug
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 18.08.14
Подякував: 256 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:34

  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Ну число логически, если входящий сегодняшний СЭП засчитывается как зашедший до начала текущего периода начисления процентов, то как должен засчитаться сегодняшний исходящий СЭП?
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:47

  ingtrans написав:
  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Ну число логически, если входящий сегодняшний СЭП засчитывается как зашедший до начала текущего периода начисления процентов, то как должен засчитаться сегодняшний исходящий СЭП?

Практика - критерій істини. Враховуючи, що чудять банки, на логіку покладатися не доводиться.
klug
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 18.08.14
Подякував: 256 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:56

Re: Укргазбанк

  klug написав:Практика - критерій істини. Враховуючи, що чудять банки, на логіку покладатися не доводиться

На практике еще может зависеть от конкретного времени. Тем не менее, поскольку практикой подтверждено, что в рабочее время входящий СЭП учитывается в прошлом периоде, я даже не буду проверять, куда попадает исходящий СЭП в это же время. Что-то мне не хочется без острой на то необходимости портить весь месяц :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:14

  ingtrans написав:
  klug написав:Практика - критерій істини. Враховуючи, що чудять банки, на логіку покладатися не доводиться

На практике еще может зависеть от конкретного времени. Тем не менее, поскольку практикой подтверждено, что в рабочее время входящий СЭП учитывается в прошлом периоде, я даже не буду проверять, куда попадает исходящий СЭП в это же время. Что-то мне не хочется без острой на то необходимости портить весь месяц :)

Ну да - завтра перевести и уж точно наверняка на прошлый месяц никак не повлияет. А если один день и пропадет - не велика потеря
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6498
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1045104610471048>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kluychkooleg, Majestic-12 [Bot], SHURICK76 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95765)
01.07.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.