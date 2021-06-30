Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?
Правильно. Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно?
лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался, А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить. Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . "Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников
Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент?
Правильно. Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно?
лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался, А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить. Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . "Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников
Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.
Striker написав:Коллеги подскажите пожалуйста правильно ли я помню - сегодня можно пополнить прозапас по Сэп - на внесенную таким образом сумму весь июль будет насчитываться повышенный процент? Правильно. Главное, чтобы до конца опер. дня деньги уже были на счету.
это точно?
лично я ПроЗапас имею с зимы, но ранее фактически не пользовался, А вчера, проходя по городу, в рассчете на повышенный, т.е. 10%, за июль , решил пополнить. Уточнил: так в отделении сказали (включая нач.отделения ) , что если на прозапасовском счету ДО НАЧАЛА опердня 1-го июля НЕТ этой суммы - то на нее за июль повышенный 7%(!) уже не начислится . "Дорогая редакция, я хренею от..." информативности укрГазовских работников
Точно. А вчера в отделении Укргаза пополняли картой через пос-терминал у кассира? Если да, то ранее такие пополнения Укргаз проводил по счёту на следующий день.
вот и не пополнил, т.к. угрожали, что "деньги попадут на счет 1 июля до 12:00 и процент за июль уже будет считаться как 4%(!) "
klug написав:Практика - критерій істини. Враховуючи, що чудять банки, на логіку покладатися не доводиться
На практике еще может зависеть от конкретного времени. Тем не менее, поскольку практикой подтверждено, что в рабочее время входящий СЭП учитывается в прошлом периоде, я даже не буду проверять, куда попадает исходящий СЭП в это же время. Что-то мне не хочется без острой на то необходимости портить весь месяц
klug написав:Практика - критерій істини. Враховуючи, що чудять банки, на логіку покладатися не доводиться
На практике еще может зависеть от конкретного времени. Тем не менее, поскольку практикой подтверждено, что в рабочее время входящий СЭП учитывается в прошлом периоде, я даже не буду проверять, куда попадает исходящий СЭП в это же время. Что-то мне не хочется без острой на то необходимости портить весь месяц
Ну да - завтра перевести и уж точно наверняка на прошлый месяц никак не повлияет. А если один день и пропадет - не велика потеря