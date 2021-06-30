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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:29

в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:50

  flysoulfly написав:в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...

Сходите в третье отделение, может хоть там правильно ответят )
mustbe
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  #<1 ... 1045104610471048
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