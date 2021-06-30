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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:29
в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:50
flysoulfly написав:
в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...
Сходите в третье отделение, может хоть там правильно ответят )
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mustbe
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:27
mustbe написав: flysoulfly написав:
в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...
Сходите в третье отделение, может хоть там правильно ответят )
Можно ещё позвонить в контакт-центр
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velvet
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