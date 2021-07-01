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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:29

в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:50

  flysoulfly написав:в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...

Сходите в третье отделение, может хоть там правильно ответят )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:27

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:в ДРУГОМ отделении только что тоже сказали : надо было уже на начало опердня сегодня иметь на счету для повыш.% за июль...

Сходите в третье отделение, может хоть там правильно ответят )

Можно ещё позвонить в контакт-центр
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:15

Зачислили % по прозапасам, всё норм
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:28

Между прочим, не так всё однозначно с процентами. Посмотрел свою историю, и понимаю, что, похоже, зачисления 1-го числа месяца не идут в повышенный процент. Я в день открытия карты залил на неё тремя траншами сумму, которая была самая большая в истории этой карты (т.е. потом я только снимал оттуда деньги), одним внесением через кассу и двумя СЭПами, которые зачислены были в этот же день. Но процентов за этот месяц получил меньше всего. Меньше, чем за последующие месяцы, когда там оставалась уже меньшая сумма.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:45

Re: Укргазбанк

  M-Audio написав:одним внесением через кассу

А через кассу как вносили? Подходили прямо к кассе, мол, хочу пополнить такую-то карту и давали деньги?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:48

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:одним внесением через кассу

А через кассу как вносили? Подходили прямо к кассе, мол, хочу пополнить такую-то карту и давали деньги?

Нет, всё по науке, через менеджера, который мне эту карту и выдал. Он был в курсе.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:59

  M-Audio написав:Между прочим, не так всё однозначно с процентами. Посмотрел свою историю, и понимаю, что, похоже, зачисления 1-го числа месяца не идут в повышенный процент. Я в день открытия карты залил на неё тремя траншами сумму, которая была самая большая в истории этой карты (т.е. потом я только снимал оттуда деньги), одним внесением через кассу и двумя СЭПами, которые зачислены были в этот же день. Но процентов за этот месяц получил меньше всего. Меньше, чем за последующие месяцы, когда там оставалась уже меньшая сумма.


то шо СЭП зашёл ещё не значит шо на него проценты будут начислять.
у них там есть какойто час икс около 17-30 после этого СЕПы то заходят они и до 23 заходят но проводятся они фактически к завтракам
uaprofi
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