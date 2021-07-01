Додано: Чет 01 лип, 2021 20:28

Между прочим, не так всё однозначно с процентами. Посмотрел свою историю, и понимаю, что, похоже, зачисления 1-го числа месяца не идут в повышенный процент. Я в день открытия карты залил на неё тремя траншами сумму, которая была самая большая в истории этой карты (т.е. потом я только снимал оттуда деньги), одним внесением через кассу и двумя СЭПами, которые зачислены были в этот же день. Но процентов за этот месяц получил меньше всего. Меньше, чем за последующие месяцы, когда там оставалась уже меньшая сумма.