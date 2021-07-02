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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52
mustbe написав: klug написав:
Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?
Можно.
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.
что такое, газ нынче не в моде?
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Ромасик
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