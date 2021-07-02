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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52

  mustbe написав:
  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Можно.
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.

что такое, газ нынче не в моде?
Ромасик
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 30.03.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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  #<1 ... 1046104710481049
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