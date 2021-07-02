что такое, газ нынче не в моде?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:05
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:05
Шановний клієнте! В ніч з неділі на понеділок 5 липня з 01:00 до 05:00 ми запланували важливі технічні роботи, щоб наші сервіси стали ще зручнішими та кращими.
У цей час усі банківські продукти та сервіси будуть тимчасово недоступні. Будь ласка, скористайтеся необхідними послугами заздалегідь.
Щиро перепрошуємо за незручності та вдячні за розуміння!
02.07.2021 20:01:26
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