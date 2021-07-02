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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52

  mustbe написав:
  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Можно.
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.

что такое, газ нынче не в моде?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:05

  Ромасик написав:
  mustbe написав:
  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Можно.
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.

что такое, газ нынче не в моде?


в земелю влаживается
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:05

Шановний клієнте! В ніч з неділі на понеділок 5 липня з 01:00 до 05:00 ми запланували важливі технічні роботи, щоб наші сервіси стали ще зручнішими та кращими.
У цей час усі банківські продукти та сервіси будуть тимчасово недоступні. Будь ласка, скористайтеся необхідними послугами заздалегідь.

Щиро перепрошуємо за незручності та вдячні за розуміння!
02.07.2021 20:01:26
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:28

  mustbe написав:
  klug написав:Зворотне питання: на вихід вже можна (СЕП) чи краще почекати, поки виплатять відсотки?

Можно.
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.
На вечернюю зп эту не повлияло, её тоже вынес

Из приложения на смарте? Или по-людски с пк с помощью копипаста??
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:36

  sens написав:
Утром вынес всё из газика сэпом под ноль.
На вечернюю зп эту не повлияло, её тоже вынес

Из приложения на смарте? Или по-людски с пк с помощью копипаста??

По-людски - газмяс не умеет.
Повышал мелкую моторику рук в приложухе на телефоне
mustbe
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