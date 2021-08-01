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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:49

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто активно юзает "Прозапас".
Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Спасибо большое за оперативный ответ.

Да.Через кассу пополняйте без карты. Менеджер распечатает заявление на внесение. Вот с ним в кассу.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:18

% по Прозапасу

Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?
iov
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:19

  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:00

  iov написав:Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?

Да, это нормально. Проценты обычно начисляют в первый рабочий день часам к 9 вечера. Бывало и позже.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:37

  mustbe написав:
  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было


"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."

Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
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  #<1 ... 1047104810491050
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