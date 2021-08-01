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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 10:49
Искатель написав:
Вопрос к тем, кто активно юзает "Прозапас".
Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Спасибо большое за оперативный ответ.
Да.Через кассу пополняйте без карты. Менеджер распечатает заявление на внесение. Вот с ним в кассу.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 15:18
Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?
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iov
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Додано: Пон 02 сер, 2021 16:19
Искатель написав:
Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
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mustbe
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:00
iov написав:
Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?
Да, это нормально. Проценты обычно начисляют в первый рабочий день часам к 9 вечера. Бывало и позже.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:37
mustbe написав: Искатель написав:
Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."
Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
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