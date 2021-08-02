Искатель написав:Вопрос к тем, кто активно юзает "Прозапас". Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно? Спасибо большое за оперативный ответ.
Да.Через кассу пополняйте без карты. Менеджер распечатает заявление на внесение. Вот с ним в кассу.
Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Очень сомневаюсь. На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Очень сомневаюсь. На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."
Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку. 3.4.1.1. При розрахунку суми процентів враховуються фактичні залишки коштів на відповідному Субрахунку на кінець кожного календарного дня Розрахункового місяця, розміри процентних ставок та умови їх застосування, передбачені для відповідного Пакету Тарифним планом, фактична кількість календарних днів у Розрахунковому місяці та фактична кількість календарних днів у поточному році.
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку. 3.4.1.1. При розрахунку суми процентів враховуються фактичні залишки коштів на відповідному Субрахунку на кінець кожного календарного дня Розрахункового місяця, розміри процентних ставок та умови їх застосування, передбачені для відповідного Пакету Тарифним планом, фактична кількість календарних днів у Розрахунковому місяці та фактична кількість календарних днів у поточному році.