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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:49

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто активно юзает "Прозапас".
Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Спасибо большое за оперативный ответ.

Да.Через кассу пополняйте без карты. Менеджер распечатает заявление на внесение. Вот с ним в кассу.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:18

% по Прозапасу

Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?
iov
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:19

  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:00

  iov написав:Підкажить, станом на 16-15 час 2 серпня в Еко-банку відсутні % по Прозапасу, це нормально?

Да, это нормально. Проценты обычно начисляют в первый рабочий день часам к 9 вечера. Бывало и позже.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:37

  mustbe написав:
  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было


"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."

Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:02

Розрахунковий місяцьперіод з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку.
3.4.1.1. При розрахунку суми процентів враховуються фактичні залишки коштів на відповідному Субрахунку на кінець кожного календарного дня Розрахункового місяця, розміри процентних ставок та умови їх застосування, передбачені для відповідного Пакету Тарифним планом, фактична кількість календарних днів у Розрахунковому місяці та фактична кількість календарних днів у поточному році.

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 140721.pdf
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:34

  klug написав:
Розрахунковий місяцьперіод з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку.
3.4.1.1. При розрахунку суми процентів враховуються фактичні залишки коштів на відповідному Субрахунку на кінець кожного календарного дня Розрахункового місяця, розміри процентних ставок та умови їх застосування, передбачені для відповідного Пакету Тарифним планом, фактична кількість календарних днів у Розрахунковому місяці та фактична кількість календарних днів у поточному році.

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 140721.pdf

Спасибо за разъяснение.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:54

Re: Укргазбанк

А що, відсотки по валютному ПроЗапасу зменшилися в 3 рази (порівнюю з минулим місяцем)?
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 01:47

  ricardo написав:А що, відсотки по валютному ПроЗапасу зменшилися в 3 рази (порівнюю з минулим місяцем)?

Так Ви певно у червні чи на початку липня відкривали його, от уже рік і пройшов.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 06:48

  ricardo написав:А що, відсотки по валютному ПроЗапасу зменшилися в 3 рази (порівнюю з минулим місяцем)?

після того як по депозиту ставка вплаа чи то в 20 чито в 50 разів за останній рік -два
робити тут стало нічого :)
greenozon
 
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