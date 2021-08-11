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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:47

  посетитель написав:
  mustbe написав:
  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было


"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."

Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.

Из моей практики - за первый месяц будет пониженный остаток. В свое время, после первого месяца, как посчитал %%, я взбунтовался, даже давал им письменный запрос. Ответ примерно таков - вы открыли счет с 0, а потом пополнили в кассе налом. Вот на 0 мы насчитали повышенный остаток, а на сумму пополнения - пониженный :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:58

Re: Укргазбанк

Пополняли в день открытия?
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:06

  посетитель написав:Пополняли в день открытия?

Да. оформил и сразу пошел в кассу.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:17

  la9 написав:
  посетитель написав:Пополняли в день открытия?

Да. оформил и сразу пошел в кассу.

Там у них хрень какая-то вроде есть с пополнением.Типа если вечером то на следующий день проводка по счету проходит.Может из-за этого.Потому что если в день открытия всё провелось то минимальный остаток на конец дня был в сумме пополнения.
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