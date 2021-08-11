посетитель написав:
"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."
Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
Из моей практики - за первый месяц будет пониженный остаток. В свое время, после первого месяца, как посчитал %%, я взбунтовался, даже давал им письменный запрос. Ответ примерно таков - вы открыли счет с 0, а потом пополнили в кассе налом. Вот на 0 мы насчитали повышенный остаток, а на сумму пополнения - пониженный