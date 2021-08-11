RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1049105010511052>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:47

  посетитель написав:
  mustbe написав:
  Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?

Очень сомневаюсь.
На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было


"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."

Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.

Из моей практики - за первый месяц будет пониженный остаток. В свое время, после первого месяца, как посчитал %%, я взбунтовался, даже давал им письменный запрос. Ответ примерно таков - вы открыли счет с 0, а потом пополнили в кассе налом. Вот на 0 мы насчитали повышенный остаток, а на сумму пополнения - пониженный :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 02.07.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:58

Re: Укргазбанк

Пополняли в день открытия?
посетитель
 
Повідомлень: 337
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:06

  посетитель написав:Пополняли в день открытия?

Да. оформил и сразу пошел в кассу.
la9
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 02.07.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:17

  la9 написав:
  посетитель написав:Пополняли в день открытия?

Да. оформил и сразу пошел в кассу.

Там у них хрень какая-то вроде есть с пополнением.Типа если вечером то на следующий день проводка по счету проходит.Может из-за этого.Потому что если в день открытия всё провелось то минимальный остаток на конец дня был в сумме пополнения.
посетитель
 
Повідомлень: 337
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:05

Есть три прозапаса - 7/4 (200 грн), 7/4 (300 грн) и 10/5 (200 грн). В первых двух ставка опустилась пару дней назад. С первого вчера сепом 150 грн. вывел, понадобилось срочно. Второй с начала месяца без движения.
Хочу весь остаток с первого и второго перебросить на третий. Когда и как лучше это сделать? Если сейчас все переведу на второй, то на первом и втором вообще ничего не насчитают?
la9
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 02.07.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:01

А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные? Если да то какая разнице - на всех счетах при любых раскладах насчитают копейки. Пятью копейками больше или меньше - какая разница? Не морочьте голову ни себе ни людям ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6731
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:24

Re: Укргазбанк

  Flamingo написав:А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные?
Естественно, условные.
la9
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 02.07.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:35

  la9 написав:
  Flamingo написав:А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные?
Естественно, условные.

Тогда лучше ничего не трогать в этом месяце а все сделать в первый рабочий день сентября. Так на первом и втором они полежат под 7% - а при переводе на третий будет под пять плюс потеряется часть доход за первые дни августа
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6731
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:48

  Flamingo написав:
  la9 написав:
  Flamingo написав:А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные?
Естественно, условные.

Тогда лучше ничего не трогать в этом месяце а все сделать в первый рабочий день сентября. Так на первом и втором они полежат под 7% - а при переводе на третий будет под пять плюс потеряется часть доход за первые дни августа

Лучше переброску сделать 1 числа: на 1 и 2м получите 7% за август, а на 3м за сентябрь 10%. Только перебрасывайте не с карты на карту, а лучше вывести на другой банк и СЕПАнуть до 16.00 на УГБ карту где ставка 10%
Sergion
 
Повідомлень: 528
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:07

  посетитель написав:
  la9 написав:
  посетитель написав:Пополняли в день открытия?

Да. оформил и сразу пошел в кассу.

Там у них хрень какая-то вроде есть с пополнением.Типа если вечером то на следующий день проводка по счету проходит.Может из-за этого.Потому что если в день открытия всё провелось то минимальный остаток на конец дня был в сумме пополнения.

Треба поповнювати за номером рахунку і не давати картку касиру. 1000 разів уже тут перетирали.
klug
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1049105010511052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Ferlakur, kostya77, Mr V, Oktawa, patrikk, solomia і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96782)
12.08.2021 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.