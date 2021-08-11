Искатель написав:Я же правильно понимаю: сегодня (в первый рабочий день месяца) я могу пополнить и СЭПом, и наличными через кассу - и будет на эту сумму пополнения начисляться повышенный процент. Верно?
Очень сомневаюсь. На 1-е августа - этой суммы на счету ещё не было
"І. Підвищена процентна ставка — процентна ставка, яка нараховується на суму мінімального постійного залишку по рахунку протягом розрахункового місяця."
Вопрос на какой момент укргаз считает остаток на счёте.Короче действительно не однозначно.
Из моей практики - за первый месяц будет пониженный остаток. В свое время, после первого месяца, как посчитал %%, я взбунтовался, даже давал им письменный запрос. Ответ примерно таков - вы открыли счет с 0, а потом пополнили в кассе налом. Вот на 0 мы насчитали повышенный остаток, а на сумму пополнения - пониженный
Там у них хрень какая-то вроде есть с пополнением.Типа если вечером то на следующий день проводка по счету проходит.Может из-за этого.Потому что если в день открытия всё провелось то минимальный остаток на конец дня был в сумме пополнения.
Есть три прозапаса - 7/4 (200 грн), 7/4 (300 грн) и 10/5 (200 грн). В первых двух ставка опустилась пару дней назад. С первого вчера сепом 150 грн. вывел, понадобилось срочно. Второй с начала месяца без движения. Хочу весь остаток с первого и второго перебросить на третий. Когда и как лучше это сделать? Если сейчас все переведу на второй, то на первом и втором вообще ничего не насчитают?
А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные? Если да то какая разнице - на всех счетах при любых раскладах насчитают копейки. Пятью копейками больше или меньше - какая разница? Не морочьте голову ни себе ни людям
Flamingo написав:А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные?
Естественно, условные.
Тогда лучше ничего не трогать в этом месяце а все сделать в первый рабочий день сентября. Так на первом и втором они полежат под 7% - а при переводе на третий будет под пять плюс потеряется часть доход за первые дни августа
Flamingo написав:А я стесняюсь спросить вы суммы указали реальные?
Естественно, условные.
Тогда лучше ничего не трогать в этом месяце а все сделать в первый рабочий день сентября. Так на первом и втором они полежат под 7% - а при переводе на третий будет под пять плюс потеряется часть доход за первые дни августа
Лучше переброску сделать 1 числа: на 1 и 2м получите 7% за август, а на 3м за сентябрь 10%. Только перебрасывайте не с карты на карту, а лучше вывести на другой банк и СЕПАнуть до 16.00 на УГБ карту где ставка 10%
Там у них хрень какая-то вроде есть с пополнением.Типа если вечером то на следующий день проводка по счету проходит.Может из-за этого.Потому что если в день открытия всё провелось то минимальный остаток на конец дня был в сумме пополнения.
Треба поповнювати за номером рахунку і не давати картку касиру. 1000 разів уже тут перетирали.