|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43
Re: Укргазбанк
не могу провести валюто-обмен , сделал несколько операций по продаже долларов , получилось около 74 000 грн ..а потом выскакивает "Помилка "..подскажите кто в курсе , это есть какой то лимит в день ? ..если да , то можно ли его как-то обойти...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:52
lincoln2 Скорее всего вы не выставили лимит. На карте слева нажмите "функции" и дальше "сменить лимит".Лимит выставляется на всю сумму в гривне.
|