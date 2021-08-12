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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1049105010511052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 698
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 698
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:08

Всем +
la9
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 02.07.09
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Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43

Re: Укргазбанк

не могу провести валюто-обмен , сделал несколько операций по продаже долларов , получилось около 74 000 грн ..а потом выскакивает "Помилка "..подскажите кто в курсе , это есть какой то лимит в день ? ..если да , то можно ли его как-то обойти...
lincoln2
 
Повідомлень: 709
З нами з: 05.02.11
Подякував: 131 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:52

lincoln2 Скорее всего вы не выставили лимит. На карте слева нажмите "функции" и дальше "сменить лимит".Лимит выставляется на всю сумму в гривне.
IGNAT
 
Повідомлень: 117
З нами з: 29.03.12
Подякував: 689 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 1049105010511052
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