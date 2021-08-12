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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43
Re: Укргазбанк
не могу провести валюто-обмен , сделал несколько операций по продаже долларов , получилось около 74 000 грн ..а потом выскакивает "Помилка "..подскажите кто в курсе , это есть какой то лимит в день ? ..если да , то можно ли его как-то обойти...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:52
lincoln2 Скорее всего вы не выставили лимит. На карте слева нажмите "функции" и дальше "сменить лимит".Лимит выставляется на всю сумму в гривне.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03
Если делали несколько операций, то проблема в этом. Там в день стоит ограничение на операции, 5 операций по-моему. За лимиты по карте, оно так и пишет, что лимит. Если просто "Проблема", то кол-во операций.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:30
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:58
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