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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:08
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la9
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:43
не могу провести валюто-обмен , сделал несколько операций по продаже долларов , получилось около 74 000 грн ..а потом выскакивает "Помилка "..подскажите кто в курсе , это есть какой то лимит в день ? ..если да , то можно ли его как-то обойти...
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lincoln2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:52
lincoln2 Скорее всего вы не выставили лимит. На карте слева нажмите "функции" и дальше "сменить лимит".Лимит выставляется на всю сумму в гривне.
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IGNAT
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:03
lincoln2 написав:
не могу провести валюто-обмен , сделал несколько операций по продаже долларов , получилось около 74 000 грн ..а потом выскакивает "Помилка "..подскажите кто в курсе , это есть какой то лимит в день ? ..если да , то можно ли его как-то обойти...
Если делали несколько операций, то проблема в этом. Там в день стоит ограничение на операции, 5 операций по-моему. За лимиты по карте, оно так и пишет, что лимит. Если просто "Проблема", то кол-во операций.
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Hemi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:30
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:58
Investor_K написав:
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
Это называется СЕП,куда захотите и только с приложения
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sens
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Додано: Суб 14 сер, 2021 10:46
Почему-то после валютообмена деньги не проводятся сразу по счёту, хотя в выписке светятся сразу с временем на 3 часа позже. Уже 2-й раз СЭП не отправился так. Кто-то может познал все прелести этого банка и знает через какое время можно отправлять СЭП после обмена?
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Striker
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Додано: Суб 14 сер, 2021 10:59
Striker написав:
Почему-то после валютообмена деньги не проводятся сразу по счёту, хотя в выписке светятся сразу с временем на 3 часа позже. Уже 2-й раз СЭП не отправился так. Кто-то может познал все прелести этого банка и знает через какое время можно отправлять СЭП после обмена?
Сегодня выходной.Может в этом дело.Какой там регламент отправки сеп платежей у укргаза?
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посетитель
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Додано: Суб 14 сер, 2021 11:12
посетитель написав:
Сегодня выходной.Может в этом дело.Какой там регламент отправки сеп платежей у укргаза?
Та сегодня уже нет никакого смысла никуда отправлять, даже если и отправится. Вчера делал валютообмен в 16.15 и через 10 минут отправил СЭП, который уже исчез из списка, так как денег на счету ещё не было, хоть и светятся в выписке.
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Striker
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:53
sens написав: Investor_K написав:
Из Прозапаса гривну в другой банк на счет того же самого физлица перечислить возможно?
Это называется СЕП,куда захотите и только с приложения
напомните что там нужно вставлять в код подтверждения из смс?чего-то пишет ошибку
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Яша
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